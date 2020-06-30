شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر رابط التعرف على رقم الجلوس ومقر اللجنة لطلاب الفرق النهائية بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لجامعة حلوان، رابط الاستعلام عن رقم الجلوس ومقر اللجنة لطلاب الفرق النهائية ومرحلة البكالوريس فى إطار التيسير على الطلاب ومنع الزحام خلال الامتحانات بسبب التعرف على اللجان.

كانت جامعة حلوان أعدت فيديو جراف يكشف تفاصيل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال امتحانات طلاب الفرق النهائية بالجامعة ويتضمن تعليمات للطلاب لاتباعها أثناء فترة انعقاد الامتحانات .

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وأظهر الفيديو مجموعة من التعليمات للطلاب والتى تدور حول حضور الطلاب قبل موعد انعقاد لجنة الامتحانات بساعة على الأقل، وكذلك أنه يجوز للطلاب الذين لا يرغبون فى أداء الامتحانات التقدم باعتذار لمجلس الكلية يشمل الاعتذار عن جميع المواعيد وفى المواعيد المقررة بالكليات، كما أنه يمكن تقديم اعتذار فى الحالات الطارئة والمرضية ولا يعد الاعتذار رسوبا فى هذه الحالات.

وأوضح الفيديو أنه لا يجوز دخول الحرم الجامعى بدون ارتداء الكمامات الطبية كما أنه سيتم قياس درجة الحرارة عند مداخل الكليات، وأنه على أى طلاب تظهر عليه أعراض مرضية ابلاغ الطبيب المتواجد بمداخل الجامعة وعلى كل طالب أن يصطحب معه الأدوات التى يحتاجها من أقلام وآلة حاسبة ومسطرة وغيرها، ويتم توقيع فى كشف الحضور بالقلم الخاص للطالب، وعلى كل طالب أن يصطحب معه المستلزمات الشخصية التى قد يحتاجها مثل زجاجة مياه أو وجبة خفيفة.

وكشف الفيديو أنه سيتم تقليل المسافة بين الطلاب بحيث لا تقل المسافة بين كل طالب وزميله عن مترين، والالتزام بارتداء الكمامة قبل الامتحان وبعده وحتى العودة للمنزل، وكذلك الالتزام بتعليمات الأمن الجامعى بمغادرة الجامعة بعد الامتحان مباشرة.