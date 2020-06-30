شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بمصر تحيى الذكرى الـ10 لإصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت السفارة الأمريكية بالقاهرة، بمرور 10 سنوات على إصدار القانون المصري لمكافحة اللاتجار بالبشر، مشيرة إلى أنه ركيزة مهمة في الجهود العالمية لإنهاء الاتجار بالبشر".

وقالت السفارة الأمريكية فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"إننا نتقدم بالتحية ونشيد بذكرى مرور عشر سنوات على إصدار القانون المصري لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو ركيزة مهمة في الجهود العالمية لإنهاء الاتجار بالبشر، ونتطلع إلى استمرار تقدم مصر في ملاحقة الجناة وحماية الضحايا".

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السفارة الأمريكية بالقاهرة

وفى سياق آخر احتفلت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بالقاهرة، باليوم الوطني للعلم الأمريكي، منتصف شهر يونيو، بنشر صورة للعلم الأمريكي بجوار العلم المصري.

وكتبت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية عبر موقع الصور انستجرام "اليوم هو يوم العلم الوطني بالولايات المتحدة، لنحتفل به ونحن نتمنى أن يلوح العلمان المصري والأمريكي سويًا دائما جنبًا إلى جنب".