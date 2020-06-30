شكرا لقرائتكم خبر عن وائل يحيى مساعدا لوزيرة الصحة والسكان لشئون التعليم الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قرارا بتعيين الدكتور وائل يحيى يوسف مدير مستشفى دار الشفاء مساعدا لوزيرة الصحة والسكان لشئون التعليم الطبى، مع تكليفه بالإشراف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى لمدة ثلاثة أشهر .

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، كشفت أنه تم تشكيل لجنة فنية لإدارة ملف التبرعات الواردة إلى وزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها على أن تستغل بشكل جيد فى خدمة المرضى.

ويترأس اللجنة اللواء وائل الساعى، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، وتضم فى عضويتها كل من الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور محمد حسنين، رئيس قطاع الدعم الفنى والمشروعات، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، ومحمد رمضان على، مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد أن مهام اللجنة تشمل إدارة ملف التبرعات وتحديد أوجه الصرف بناءً على الاحتياجات الفعلية، مضيفة أن اللجنة ستضم عضوين ممثلين عن وزارة التنمية المحلية للانضمام لتلك اللجنة، للتنسيق مع المحافظات ومديريات الشئون الصحية، لتوحيد الرؤى لتعظيم الاستفادة من أوجه الصرف، بما يحقق الاستخدام الأمثل للتبرعات وتحصيل مردودها بتقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى.

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وقالت الوزيرة: هناك خطة مقترحة للاستفادة من التبرعات الواردة لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها بما يساهم فى النهوض بالمنظومة الصحية، وتطويرها بشكل مستدام لمواجهة فيرس كورونا، والتصدى لأى أوبئة أخرى، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.



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