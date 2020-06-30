"عاش اللى خلى الناس تفرح بالشكل ده".. الداخلية توزع مساعدات فى ذكرى 30 يونيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم الدعم للأسرة المصرية، أهدت وزارة الداخلية من خلال مبادرة "كلنا واحد" سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجاً. Advertisements جاء ذلك استمراراً لتنفيذ مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.. وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو. وأوفدت وزارة الداخلية، عدة قوافل لتوزيع السلع الغذائية مهداة للأسر الأكثر احتياجاً، حيث قامت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية بوزارة الداخلية بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والتحركة والمتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجاً.. فى إطار تخفيف العبء عن كاهلهم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها.

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