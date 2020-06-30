شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للإستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، كما دعا عدد من المستثمرين المتعاقدين مع جهاز تنمية التجارة ، الله -عز وجل - أن يوفق فخامة الرئيس والحكومة لاستكمال بناء مصرنا الغالية، وتحقيق التنمية في كل المجالات .

وشهدت مصر خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، عقب ثورة 30 يونيو طفرة فى جميع قطاعات الدولة وأبرزها قطاع تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، حيث نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية،خلال تلك الفترة فى إنشاء 18 مشروع ومناطقة لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن، بمساحة 368 فدان وبإجمالى استثمارات تقدر بـ 49 مليار جنيه وتوفر هذه المناطق اكثر من 400 ألف فرصة عمل ، علاوه على مشاورات تجري علي قدم وساق لتنفيذ مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية عملاقة بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بتكلفة استثمارية تصل إلى 21 مليار جنيه وذلك فى 7محافظات .

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالاستمرار في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية علي مدار العام وهو ما تقوم به الوزارة حاليا لتوفير كافة السلع للمواطنين بشكل مستمر ، وأن انشاء مثل هذه المخازن الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمده تصل الى 8 أو 9 أشهر فى الوقت الذى يكفى فيه المخزون حاليا من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والأقماح احتياجات المواطنين لمده تتراوح من 4 إلى 6 أشهر.

وأضاف وزير التموين، أن جهاز تنمية التجارة بدأ في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية بتغطية 40% من المحافظات خلال الفترة الماضية وتوفير الأراضى المرفقة لتنظيم قطاع التجارة الداخلية، وتوفير احتياطات آمنة من السلع الغذائية، مع تقليل الفاقد والتالف منها والحفاظ على الجودة واستقرار الأسعار.

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وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية وضع خطة استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية في مصر من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية في مجال التجارة الداخلية، بإنشاء أسواق حديثة، وتطوير الأسواق العشوائية في جميع المحافظات لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وأضاف الدكتور عشماوى، أن الدولة تعمل على تشجيع القطاع الخاص بالاشتراك مع القطاع العام بنظام حق الانتفاع طويل الأمد من خلال إقامة مناطق لوجستية بالإضافة الى إقامة عددا من السلاسل التجارية ، مشيرا الى أنه بنهاية عام 2030 تصل المناطق اللوجستية الى 50 منطقة ويوجد حاليا 8 مناطق لوجستية قبل التنفيذ حاليا والصعيد يحتل الصدارة في عدد المناطق اللوجستية .

وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن وزارة التموين ممثلة فى الجهاز تستهدف أيضاً نشر ثقافة المراكز التجارية الحديثة فى أنحاء الجمهورية وإنشاء المراكز التجارية المتخصصة لصناعات ومنتجات بعينها للقضاء علي تذبذبات الأسعار فى بعض المواسم.

وتابع عشماوى، أن الرؤيه خلال الفترة القادمة لنشر النماذج التجارية الحديثة من مناطق لوچيستية ومراكز تجارية وأسواق جملة ونصف جملة وسلاسل تجارية حديثه ومنافذ نشطة في كل محافظات مصر.