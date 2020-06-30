شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يصدر قرارات ملزمة لصالح المستهلكين فى 45 شكوى سيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى قيام المجلس بمناقشة وإصدار قرارات ملزمة فى 303 شكوى، منهم 45 شكوى فى مجال السيارات و 258 شكوى فى مجال السلع المعمرة والمتنوعة.

وأضاف سمير انه بالنسبة لشكاوى السيارات فإن مجلس الادارة قد اصدر 13 قرارا بإصلاح السيارة بقيمة إصلاحات تصل إلى 650 ألف جنيه، وإصدار قرار باستبدال السيارة او استرجاعها ورد قيمتها فى عدد 6 شكاوى بإجمالى 2.7 مليون جنيه ، كما اصدر المجلس قراره فى 26 شكوى بإلزام الشركات بمد فترة الضمان بما يعادل قيمة 702 الف جنيه ، وشدد المجلس على تنفيذ قراراته خلال فترة تتراوح من 10 إلى 20 يوم فى شكاوى السيارات بحسب حالة كل شكوى ، وفى حالة عدم الالتزام يتم الاحالة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، عقد مجلس ادارة الجهاز اجتماعه الأول برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج بعد تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لسيادته بالقيام بأعمال رئيس مجلس ادارة الجهاز بموجب القرار رقم 1187 فى 10/6/2020.

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وأشار رئيس الجهاز الى ان مجلس الادارة قد اصدر قراره فى 258 شكوى سلع معمرة ومتنوعه ، منها 191 قرار باستبدال واسترجاع سلع معمرة واجهزة كهربائية و 38 قرار بالاصلاح، و 18 قرار فى مجال الاثاث المنزلى ، و 6 قرارات فى مجال العقارات والتايم شير ، و 3 قرارات فى مجال الهواتف المحمولة.



وكشف سمير عن موافقة مجلس الادارة على مخاطبة السيد المستشار وزير العدل لمنح صفة الضبطية القضائية لعدد 26 من العاملين الدائمين بالجهاز وذلك بهدف تعزيز جهود الجهاز فى مجال ضبط الأسواق ليرتفع عدد الحاصلين على الضبطية القضائية بالجهاز 77 مأمور ضبط قضائى يتم الاستعانة بهم فى المحافظات المختلفة.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.



كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.