شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف الأسطورة.. أقدم شيال فى مصر تجاوز الـ 94 ولسه بيشيل ويعافر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاعيد وجهه رسمتها سنوات عمره التى بلغت 94 عاما، قضى عم عاطف كريم، أكثر من نصف عمره يعمل في مهنة شاقة ومازال يعمل شيالا، راضيا بما يقسمه الله له من رزق، حتى وإن كان بضع جنيهات يوفر منها قوت يومه وأسرته المكونة من 6 أفراد.

كل صباح يتوكل على الله ويجر عربته الحديدية ويقف في شوارع الموسكى يستأجره التجار والناس لنقل بضائعهم فيحملها على ظهره الذي انحنى بفعل الزمن والعمر ويضعها علي عربته ويساعده المارة في دفعها تارة ويعرضون عليه حملها عنه تارة أخرى لكنه لا يرضى .



عم عاطف كريم أو كما يحب أن يناديه الناس "أبو إبراهيم " يبلغ من العمر 95 عاما يعمل شيال في الموسكى منذ أكثر من 55 عاما بعد أن جاء من الصعيد استقر به الحال في القاهرة .

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التقيناه وكان لنا معه هذا الحوار وقال عم عاطف لـ "اليوم السابع" لا أملك غير الصبر والرضا هما ثروتى في الحياة حتي أستطيع مواصلة عملي الشاق ورغم اقتراب عمري من ال 100 عاما إلا أننى مازلت أجر عربة محملة بالكراتين والبضائع مقابل جنيهات قليلة اتقاضاها عن عملى بالكاد تكفي لسد قوت يومى أنا وزوجتى وأولادى .

وأضاف كنت أعمل شيالا منذ 55 سنة وأول أجر لي حصلت عليه في تلك المهنة كان 25 قرشا، والأن كل ما اتحصل عليه بعد عمل يوم شاق في الشيالة وجر العربة الحديد محملة بالبضائع جنيهات قليلة حسب الرزق قائلا " تعبت من الشيالة وجسدى النحيل لم يعد يتحمل الشقى.