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شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف الأسطورة.. أقدم شيال فى مصر تجاوز الـ 94 ولسه بيشيل ويعافر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاعيد وجهه رسمتها سنوات عمره التى بلغت 94 عاما، قضى عم عاطف كريم، أكثر من نصف عمره يعمل في مهنة شاقة ومازال يعمل شيالا، راضيا بما يقسمه الله له من رزق، حتى وإن كان بضع جنيهات يوفر منها قوت يومه وأسرته المكونة من 6 أفراد.
عم عاطف كريم أو كما يحب أن يناديه الناس "أبو إبراهيم " يبلغ من العمر 95 عاما يعمل شيال في الموسكى منذ أكثر من 55 عاما بعد أن جاء من الصعيد استقر به الحال في القاهرة .
وأضاف كنت أعمل شيالا منذ 55 سنة وأول أجر لي حصلت عليه في تلك المهنة كان 25 قرشا، والأن كل ما اتحصل عليه بعد عمل يوم شاق في الشيالة وجر العربة الحديد محملة بالبضائع جنيهات قليلة حسب الرزق قائلا " تعبت من الشيالة وجسدى النحيل لم يعد يتحمل الشقى.
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