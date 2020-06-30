الارشيف / أخبار مصر

عاطف الأسطورة.. أقدم شيال فى مصر تجاوز الـ 94 ولسه بيشيل ويعافر (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف الأسطورة.. أقدم شيال فى مصر تجاوز الـ 94 ولسه بيشيل ويعافر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاعيد وجهه رسمتها سنوات عمره التى بلغت 94 عاما، قضى عم عاطف كريم، أكثر من نصف عمره يعمل في مهنة شاقة ومازال يعمل شيالا، راضيا بما يقسمه الله له من رزق، حتى وإن كان بضع جنيهات يوفر منها قوت يومه وأسرته المكونة من 6 أفراد.

 

 

كل صباح يتوكل على الله ويجر عربته الحديدية ويقف في شوارع الموسكى  يستأجره التجار والناس لنقل بضائعهم فيحملها على ظهره الذي انحنى بفعل الزمن والعمر ويضعها علي عربته  ويساعده المارة في دفعها تارة ويعرضون عليه حملها عنه تارة أخرى لكنه لا يرضى .

824b50d5-0089-4765-97d2-780053ed41ad
 

عم عاطف كريم  أو كما يحب أن يناديه الناس "أبو إبراهيم " يبلغ من العمر 95 عاما يعمل شيال في الموسكى منذ أكثر من 55 عاما بعد أن جاء من الصعيد  استقر به الحال في القاهرة . 

Advertisements

 

التقيناه وكان لنا معه هذا الحوار وقال عم عاطف  لـ "اليوم  السابع" لا أملك غير الصبر والرضا هما ثروتى في الحياة حتي أستطيع مواصلة عملي الشاق ورغم اقتراب عمري من ال 100 عاما إلا أننى مازلت  أجر عربة محملة بالكراتين والبضائع مقابل جنيهات قليلة اتقاضاها عن عملى بالكاد تكفي لسد قوت يومى أنا وزوجتى وأولادى .

2b8c1415-6acc-4f48-882a-7a852ddbd4cd

 

وأضاف كنت أعمل شيالا منذ 55 سنة وأول أجر لي حصلت عليه في تلك المهنة كان 25 قرشا، والأن كل ما اتحصل عليه بعد عمل يوم شاق في الشيالة وجر العربة الحديد محملة بالبضائع جنيهات قليلة حسب الرزق قائلا " تعبت من الشيالة وجسدى النحيل لم يعد يتحمل الشقى.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاطف الأسطورة.. أقدم شيال فى مصر تجاوز الـ 94 ولسه بيشيل ويعافر (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا