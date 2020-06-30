مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات استثنائية تقل 511 مصريًّا عالقًا بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار استقبل، اليوم الثلاثاء، 3 رحلات طيران استثنائية، على متنها نحو 511 مصريًّا من العالقين بالسعودية، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية؛ بسبب فيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن رحلة "النيل للطيران" وصلت قادمة من الرياض وعلى متنها 161 مصريًّا، ورحلة لشركة "مصر للطيران" قادمة من الدمام؛ وعلى متنها نحو 150 مصريًّا، ورحلة لشركة الخطوط السعودية قادمة من جدة تقل 200 مصري

وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.

وكان الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وفقًا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.