"القوى العاملة": وصول 8 رحلات طيران تقل 1200 عامل مصري عالق في الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تقلى تقريرًا عاجلًا، اليوم الثلاثاء، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًّا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا.

وكشف التقرير عن أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 25 رحلة طيران تحمل على متنها 4305 ركاب إلى مطارات 6 دول؛ هي: مصر والهند والنيبال والأردن وأفغانستان وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 8 رحلات تقل 1200 عامل من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ8 ستصل إلى 4 مطارات؛ هي: القاهرة وسوهاج وأسيوط والإسكندرية.

وأشار سعد الدين إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، أوضح فيه أنه تقرر تسيير 8 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول المعلن في هذا الخصوص؛ على متنها جميعًا 1200عامل وجاءت كالتالي:

- الرحلة الأولي، على الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 9.05؛ وعلى متنها 130 عاملًا وتصل مطار سوهاج.

- الرحلة الثانية، على المصرية رقم 2011 وتغادر الكويت 13.45؛ وعلى متنها 145 عاملًا وتصل إلى مطار القاهرة.

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- الرحلة الثالثة، على النيل، رحلة رقم 6888 قيام من الكويت 14.00؛ وعلى متنها 145 عاملًا، وتصل إلى مطار القاهرة.

- الرحلة الرابعة، الكويتية رقم 1543 قيام من الكويت 14.15؛ على متنها 200 عامل، وتصل إلى مطار القاهرة.

- الرحلة الخامسة، على الجزيرة رحلة 1721 قيام من الكويت 15.50 وتصل مطار الإسكندرية؛ وعلى متنها 145 عاملًا.

- الرحلة السادسة، على طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 17.05، وتصل إلى مطار القاهرة، وعلى متنها 145 عاملًا.

- الرحلة السابعة، على طيران الجزيرة رحلة رقم 1701 قيام من الكويت 20.00 وتصل مطار أسيوط على متنها 145 عاملًا.

- الرحلة الثامنة، على طيران الجزيرة رحلة رقم 1713، قيام من الكويت 20.05، وتصل مطار سوهاج؛ وعلى متنها 145 عاملًا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.