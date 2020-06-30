النيابة تصرح بدفن طفل سقط من أعلى سطح عقار بالمقطم بسبب طائرة ورقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: صرحت نيابة المقطم بدفن جثة طفل توفي جراء سقوطه من أعلى سطح عقار أثناء اللهو بطائرة ورقية. واستدعت النيابة أهلية الطفل 14 سنة لسماع أقوالهم حول الواقعة. كان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا من الأهالي يفيد سقوط طفل من أعلى سطح عقار بالمقطم أثناء انشغاله باللهو بطائرة ورقية. Advertisements وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وتبين وفاة الطفل لإصابته بكسور متفرقة ونزيف داخلي. تحرر المحضر اللازم، وإحالته للنيابة التي تباشر التحقيق. أشارت تحقيقات النيابة، إلى أن الأهالى فوجئوا بسقوط طفل من أعلى سطح عقار بمنطقة المقطم وقاموا على الفور قسم شرطة المقطم ، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين سقوط طفل 14 سنة من أعلى سطح عقار وإصابته بإصابات خطيرة أثناء اللهو بطائرة ورقية ، وتم نقله للمستشفى وتوفى متأثرا بإصابته تم التحفظ على الجثة داخل المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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