وزير الداخلية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية"، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. وجاء نص البرقية كالتالي: يُسعدنى بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجيا المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد. يأتي احتفالنا بتلك الذكرى الوطنية تجسيدا لنجاح إرادة شعب أَبىِّ .. احتمى بحكمة قائده وثار في وجه جماعات الشر بدافع من وطنيته .. ليُسطر بذلك صفحة عز وخلود ستظل على مر العصور .. شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود .. وستبقى على مر الزمان تحكي لقادم الأجيال .. كيف أصبحتم سيادة الرئيس وشعب مصر العظيم ملحمة من العطاء والانتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز. حفظكم الله وسدد على طريق الحق والخير خطاكم .. وكل عام وأنتم بخير

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