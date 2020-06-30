أخبار مصر | تعليم القاهرة تعلن عن بشرى سارة بشأن مكافأة الامتحانات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 04:48 مساءً - انت الان تقراء خبر تعليم القاهرة تعلن عن بشرى سارة بشأن مكافأة الامتحانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد عطية، وكيل أول الوزارة - مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة-، عن بشرى سارة، تمثلت فى اعتماد موازنة المديرية والإدارات التعليمية لعام 2021.

وشدد "عطية"، وفقا لبيان صحفى، على المختصين بالإدارات التعليمية سرعة صرف مستحقات العاملين، والالتزام بالتعليمات المالية للموازنة العامة للدولة.

كما كلف محمد الحسيني، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، الإدارات التعليمية تنفيذ ما جاء بالتأشيرات الخاصة بموازنة المديرية والالتزام باللوائح والقوانين.

وأعلن "الحسيني" إدراج مكافأة الامتحانات (200 يوم) بهذه الموازنة، مخاطبا الإدارات التعليمية سرعة صرف المستحقات.

محافظ القاهرة يطالب أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام لجان الثانوية العامة

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طالب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أولياء الأمور، بعدم التواجد أمام لجان الثانوية، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وناشد عبد العال أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان، التي ستستأنف غدًا بمادة الديناميكا لشعبة الرياضيات مع تجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات حفاظًا على سلامتهم وسلامة ابنائهم.

كما ناشد الطلاب بعدم التزاحم اثناء الدخول أو الخروج من اللجان وسرعة الانصراف مباشرة بعد أداء الامتحان حفاظًا علي الصحة العامة وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن جميع الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتأمين امتحانات الثانوية العامة ستنجح بتعاون المواطنين مع الاجهزة التنفيذية .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التنبيه علي الطلبة بالحضور قبل الامتحان بوقت كافي لمنع وجود كثافات أمام اللجان.

وأكد محافظ القاهرة على توافر الكمامات وأدوات التعقيم والتطهير فى كافة لجان القاهرة، بالإضافة لوجود مخزون احتياطى فى حالة الحاجة إليه، مشددًا على رؤساء الأحياء بمنع وجود باعة جائلين أو إشغالات بمحيط لجان الامتحانات ورفع كفاءة النظافة بصفة يومية.