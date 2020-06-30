أخبار مصر | تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ المصريين بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 04:48 مساءً - انت الان تقراء خبر تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ المصريين بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشعب المصرى، اليوم الثلاثاء، بحلول الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال بيان صادر عن التنسيفية: "تحل علينا تلك الذكرى فى خضم اضطرابات ونزاعات تهب على المنطقة لتكشف معها عن الوجه القبيح لجماعة إرهابية اتخذت من الدين ستارًا لأفعالها، ولم تؤمن أبدًا بمفهوم الدولة الوطنية، ولتؤكد لنا أن مصر ما كانت تستحق أن تسقط بين براثن تلك الجماعات الظلامية والتكفيرية، ونحن نرى بأعيننا منهم من يبيع ثروات بلادهم ويعين المحتل على أهلها تحت شعارات زائفة وبراقة، تخادع بها عاطفة الشعوب وتحاول إحياء الخلافة العثمانية فى نفس الوقت الذى يتمتعون بعلاقات مع أعدائنا بأجندات وميليشيات إرهابية".

وأضافت: "لا يفوتنا أن نتقدم بتحية إعزاز وتقدير لكل شهيد من قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة فى مواجهة إرهاب تلك الجماعات، ونجدد ثقتنا فى درع وسيف أمتنا فى مواجهاتهم لحفظ أمننا القومى وحماية مقدرات الوطن".