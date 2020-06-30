أخبار مصر | في عهد السيسي.. "تل العقارب" يتحول إلى كومباوند سكني على أعلى مستوى

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 04:48 مساءً - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. "تل العقارب" يتحول إلى كومباوند سكني على أعلى مستوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من المشروعات القومية العملاقة على عاتقيه منذ توليه رئاسة الجمهورية، خاصة تطوير المناطق العشوائية في مصر، والتي كانت من أكثر المخاطر على حياة المواطنين؛ وذلك نظرًا لسهولة انتشار الأمراض والأوبئة، فضلًا عن تهالك البيوت، وانعدام البنية التحتية.

وخلال الـ6 سنوات الماضية، وضع الرئيس السيسي خطة متكاملة، للقضاء على العشوائيات تحت عنوان "بناء الإنسان قبل المكان".

منطقة تل العقارب

ومن هذه المشروعات العملاقة تحويل منطقة تل العقارب العشوائية بحي مصر القديمة بحي السيدة زينب، إلى روضة السيدة، تحتوي على سكن ملائم لمواطنيها، مجهز على أعلى مستوى.

وارتبط اسم منطقة تل العقارب لسنوات طويلة بالعشوائية، رغم انتماء المنطقه لأحد أقدم واعرق احياء العاصمة وهو حي السيدة زينب.

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ويقام مشروع روضة السيدة، بمنطقة "تل العقارب" سابقا بحى السيدة زينب، فى القاهرة، على مساحة 7 أفدنة ونصف، لإنقاذ سكان العشش التى كانت مقامة على هذا المكان، بعد إزالة التل، بتكلفة مالية 330 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات، على أن يتسلم المواطن وحدته كاملة التشطيب مفروشة بالكامل، "على المفتاح"، بإيجار بسيط، على أن يتم تسكين سكان نفس المنطقة بالكامل.

تفاصيل المشروع

ويشمل المشروع، بناء 16 بلوكًا سكنيًا بأربع مداخل بإجمالى 816 وحدة سكنية، ذو طابع معمارى ذو الشكل الإسلامى بحيث يتوافق مع حى السيدة زينب، و 344 محلا تجاريا بالدور الأرضى.

مساحة الوحدات تصل لـ 90 مترًا، وتنقسم إلى: أربعة نماذج للإنشاءات داخل المشروع ، نموذج "أ" ويشمل 12 وحدة بالطابق الواحد بأربع مداخل، ونموذج "ب" 8 شقق بالدور السكنى بمدخلين، ونموذج "ج" 4 شقق فى الدور بمدخل واحد ومساحات متنوعة، وهناك نموذج غرفتين وصالة على مساحة 65 م2، و 156 وحدة بمساحة 72م2، و56 وحدة بمساحة 82م2، و 84 وحدة بمساحة 90م2، ومساحة شوارعها تبدأ من 12 متر لـ16 مترًا.

ويجري حاليًا العمل في مشروع روضة السيدة 2، فى الوقت الذى لم تغفل الدولة إنشاء إدارة لمتابعة المكان والحفاظ عليه - كما هو الحال فى مشروع الأسمرات الذى يعد بؤرة ضوء فى هذا الملف، كذلك تطوير منطقة الخيالة على مساحة 37.5 فدان، حيث بناء 42 عمارة توفر 2268 وحدة مقرر الانتهاء منها نهاية العام الجاري.