أخبار مصر | عاجل.. التعليم العالي تبدأ تطوير 4 لقاحات لفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 04:48 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. التعليم العالي تبدأ تطوير 4 لقاحات لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز التميز العلمي في المركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي، عن بشرى سارة للمواطنين، اليوم الثلاثاء، بشأن لقاحات فيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19).

وفي هذا السياق، اعترف الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، بأن مركز التميز العلمي يعمل حاليًا على تطوير 4 لقاحات لفيروس كورونا، جميعها في مرحلة التجارب ماقبل الإكلينيكية، استعدادًا لدخولها حيز التجارب السريرية على البشر.

وأكد في تصريحات صحفية، أن اللقاحات الأربعة تأتي ضمن مجموعة لقاحات قيد التطوير، وذلك حسب المسودة التى نشرتها منظمة الصحة العالمية.