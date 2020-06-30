أخبار مصر | نشطاء يهاجمون آية حجازي.. "متورطة في جريمة تعذيب أطفال"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 04:48 مساءً - انت الان تقراء خبر نشطاء يهاجمون آية حجازي.. "متورطة في جريمة تعذيب أطفال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، الناشطة آية حجازي، بعد ترويجها الشائعات التي تتبناها جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال رواد السوشيال ميديا: "للتذكرة بجرائمك التي تظنين أن الشعب المصري قد نسيها فأنتي متورطة في جريمة تعذيب أطفال وتسريحهم واستغلالهم لنشر الفوضى ومقاومة السلطات".

وأكد رواد السوشيال: "لا يوجد مجال للدهشة فمن هم مثلك من مستغلى الأطفال للإعتداء عليهم جنسيا ليس بعيدا عنهم أن يدافعوا عن العنصرية الكريهة وتأييد الممارسات اللا إنسانية ضد السود، والانحراف الأخلاقي والخلل السلوکی کان نتیجته الطبيعية النواصل مع الإخوان الإرهابيين والترويج لمخططاتهم الهدامة، وهذا ليس مستغربا عليكي أو جوزك المحترم الذي قبض ٹن خيانته للوطن من البناء الهاربين في تركيا".