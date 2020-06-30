أخبار مصر | القومي للإعاقة يهنئ السيسي والمصريين بذكرى ثورة 30 يونيو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 04:48 مساءً - انت الان تقراء خبر القومي للإعاقة يهنئ السيسي والمصريين بذكرى ثورة 30 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن يوم 30 يونيو سيظل الأيقونة الحقيقية التي كشفت عن معدن الشعب المصري في الحفاظ على وحدته وقوته وتماسك مؤسساته ضد قوى الشر، عندما خرج على قلب وإرادة رجل واحد لحماية مقدرات الدولة المصرية.

وأكد الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن ثورة 30 يونيو كتبت تاريخا جديدا أمام ملايين المصريين الذين طالما حلموا بالحياة الكريمة، لتبدأ من بعدها رحلة بناء الوطن وتصحيح المسار والدخول في مصاف القوى العظمى في العالم، مشيرا إلى أن ذلك يكون من خلال دعم قدرات الجيش المصري، وبناء الدولة المدنية العصرية الحديثة، والدخول في شراكات إقتصادية قوية، وبناء المدن الجديدة والعاصمة الإدارية، وشبكة الطرق العملاقة، وحجز مقعد لمصر في المنتديات العاليمة ؛ وثقة وإحترام العالم أجمع ؛ والإصلاح الإقتصادي؛ وغيرها من الإنجازات التي خرجت من رحم التحديات التي واجهتها مصر.

وأضاف "المشرف العام على المجلس" أن تاريخ 30 يونيو 2013 وما بعدها من سنوات؛ تعد علامة فارقة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية كفلت لهم خلال هذه السنوات التمكين الحقيقي لهم في كافة مجالات الحياة

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وأوضح أن ذلك اهتمام القيادة السياسية بهم وضع قضيتهم ومطالبهم وآليات دمجهم في أول اهتمامات أجهزة الدولة، التي باتت جميعا تعمل لخدمة الاشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.