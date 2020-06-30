شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «القوى العاملة»: تحويل 4 ملايين جنيه مستحقات لـ133 عاملاً مصريًا غادروا الأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن، استطاع بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، تحويل مستحقات 133 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية، وقد بلغت المستحقات 251 ألف دولار، أي ما يقرب من ٤ ملايين و٤١ ألفاً و١٠٠ جنيه مصري، ويقوم المكتب تباعاً بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، وذلك تحت رعاية سفير مصر بالأردن، شريف كامل.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي، طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالى، ناشد فيها جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة «الفيس بوك» الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات. وفيما يلي الأسماء المستحقة :

أسماء العمال المصريين أصحاب المستحقات

أسماء العمال المصريين أصحاب المستحقات

أسماء العمال المصريين أصحاب المستحقات

أسماء العمال المصريين أصحاب المستحقات

أسماء العمال المصريين أصحاب المستحقات

أسماء العمال المصريين أصحاب المستحقات