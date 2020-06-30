شكرا لقرائتكم خبر عن خلال تفقده مصنع للملابس الجاهزة.. محافظ الوادي الجديد يوجه بزيادة إنتاج الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بزيادة إنتاج الكمامات وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها لتلبية مطالب المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقده لمصنع الملابس الجاهزة التابع للمحافظة بمدينة الخارجة، رافقه خلالها حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وذلك لمتابعة سير العمل في إنتاج الكمامات التي يجري تصنيعها تحت إشراف اللجنة الطبية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، حيث تم إنتاج 75 ألف قطعة متعددة الألوان تم توزيعها على الجهات الحكومية والأهالي بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك للمساهمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

كما تفقد المحافظ، خط إنتاج تصنيع أجوله حفظ التمور والذي ينتج يوميا 3 آلاف جوال، حيث تم توريد عدد 15 ألف جوال لمجمع تمور المحافظة من إجمالي 50 ألف جوال تم التعاقد عليها، كما وجه بسرعه الانتهاء من الأعداد المطلوبة، وذلك لتوفيرها للمزارعين بأسعار مخفضة، خاصة مع اقتراب موسم جني التمور.

إنتاج الكمامات في الوادي الجديد