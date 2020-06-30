شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ صدرية عن ظهور فيروس «ليزا»: لا خوف منه ومعدل إصاباته ضئيلة بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أيمن سالم رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، تعليقا على نشر الصحافة الإيطالية خبر عن نفوق قطة وإصابة 4 أشخاص بفيروس نادر يدعى «ليزا»، أن الفيروس ليس بالجديد وإنما هو فيروس قديم ومازال موجود لكن معدل الإصابات به في العالم ضئيلة للغاية وبالتالي لا هناك خوف من انتشاره على غرار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «سالم» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «ليزا» هو فيروس يصيب الحيوانات وخاصة الكلاب والقطط والحيوانات ذات الأنياب، موضحا أن للفيروس فصائل، فهناك من ينتقل من الحيوان للحيوان فقط وآخر يمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان عن طريق العقر.

وأشار رئيس قسم الأمراض الصدرية، أن خطورة فيروس «ليزا»، إنه فيروس يدخل إلى الجهاز العصبي مباشرة وهو ما يشل حركة الإنسان، وبالتالي من الطبيعي أن أي شخص يتعرض للعقر من الكلاب أو القطط عليه التوجه للحصول على الحقن الخاص بالسعار والمتاحة في مصر.