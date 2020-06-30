شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يواصلان نداءات التضامن العالمي لتخفيف المعاناة من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناقش الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في اتصال هاتفي، الثلاثاء، الجهود المشتركة لدعم السلام العالمي ووقف الحروب وترسيخ الأخوة الإنسانية، واتفقا على مواصلة نداءات التضامن العالمي من أجل تخفيف معاناة المتضررين من جائحة كورونا، والتضرع إلى الله أن يكشف برحمته هذه الجائحة عن العالمين.
وقال شيخ الأزهر في تدوينة على صفحته الشخصية على موقعي «فيسبوك» و«تويتر»: «سعدت اليوم باتصال مع أخي البابا فرنسيس بابا الفاتيكان تناولنا الجهود المشتركة لدعم السلام العالمي ووقف الحروب وترسيخ الأخوة الإنسانية واتفقنا على مواصلة نداءات التضامن العالمي من أجل تخفيف معاناة المتضررين من جائحة كورونا ودعونا الله أن يكشف برحمته هذه الجائحة عن العالمين».
وكان شيخ الأزهر قد وقع مع البابا فرنسيس في أبوظبي في 4 فبراير 2019 «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الإنسانية وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب بجانب التصدي للتطرف وسلبياته، وذلك في حدث تاريخي حضره أكثر من 400 شخصية بارزة من علماء الدين وشخصيات ثقافية وفكرية من مختلف دول العالم.
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