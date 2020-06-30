شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير التعليم»: ثورة 30 يونيو طوق نجاة لإنقاذ البلاد من حكم جماعة الإخوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئيس مجلس الوزراء، إن ثورة 30 يونيو كانت طوق نجاة لإنقاذ البلاد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، التي فككت مفاصل الدولة، وضربت بأمنها القومي عرض الحائط، فجاءت الثورة لتبني وطنًا، وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين، الذين هتفوا ضد «سماسرة الأوطان» وسارقى الأحلام، ليستردوا مصرالحرة.

وتوجه «الحيوي»، خلال الاجتماع الشهري لمجلس مشروعات التطوير بنظام الفيديو كونفرانس، برئاسته وحضور كلا من مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمستشار القانوني ومكتب الدعم الفني والمكتب الإعلامي ومكتب التخطيط والمتابعة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلى الشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد أن ثورة 30 يونيو، هي التي أعادت للدولة المصرية تماسكها وهيبتها، بعد أن حاول تنظيم الإخوان الإرهابي اختطافها وبث الكراهية والإرهاب في ربوعها، لولا خروج ملايين المصريين في الميادين رافضين حكم المرشد، ومساندة قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت أن تضرب مثالا للعالم، في الحفاظ على الأرواح والمنشآت وحماية الشعب من بطش الجامعة الإرهابية، فلم ولن يحدث أن يتخلى الجيش عن شعبه يوما مهما حاولت الجماعات الإرهابية.

‏وخلال الاجتماع استعرض مديري المجمعات التكنولوجية موقف إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني السنوات النهائية للعام الدراسي 2019-2020. ‏

وقال الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن الاجتماع شهد مناقشة ‏إجراءات القبول لطلاب ‏الشهادة الإعدادية الحديثة للعام الدراسي 2020 – 2021 المتقدمين للالتحاق ‏بالمجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق، ‏‏وكذلك وضع آلية إجراء اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين، ‏على أن يقوم كل مدير مجمع بعمل خطة بمواعيد ‏انعقاد الاختبارات ‏مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ‏لمواجهة فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات حفاظا على أبناءنا الطلاب.

وأضاف أنه تم استعراض إحصائيات لأعداد الطلاب المتقدمين حتى الآن للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية، حيث شهدت المجمعات هذا العام إقبالا شديدًا لأول مرة، وتخطت أعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمجمعات 6000 آلاف طالب بالأربعة مجمعات حتى الآن، مما اضطر إدارة صندوق تطوير التعليم إلى مد فترة التقديم أسبوعًا إضافيًا.

وأشار الحيوي إلى أنه تم مناقشة استعدادات مجمع الفيوم‏ لتقديم دورة تمهيدية للغة الإيطالية وذلك للطلاب الناجحين باختبارات القدرات من الطلاب ‏المتقدمين للالتحاق بالمجمع، كما تم إحاطة المجلس علما بشأن الفرص المتاحة من خلال برنامج «Fulbright specialist program» ‏لمجمع أبوغالب التكنولوجي لاستضافة أحد الخبراء الأجانب.

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وأوضح الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بأن مدير مجمع أبوغالب التكنولوجي، عرض خلال الاجتماع ‏الاشتراك بمشروع «TRIO» بإقليم توسكانا بإيطاليا‏ والذي يمكن من خلاله إتاحة الفرصة للمدرسين والطلاب ‏لحضور عدد من الدورات التدريبية أونلاين ‏والتي تشمل برامج في اللغة الإنجليزية واللغة الإيطالية لمختلف المستويات، إضافة إلى عدد كبير من البرامج الفنية، ‏كما تقدم مدير مجمع الأميرية التكنولوجي بإحاطة المجلس بشأن استعداد المجمع أن يقدم مقترح‏ لإنشاء منظومة التعليم الهجين بمعايير دولية من خلال تجربة المجمع في تطبيق معايير الجودة مع مؤسسة بيرسون العالمية بما يخدم التعليم في مصر الفترة المقبلة، ‏حيث إن المجمع به الخبرات الكافية لإنشاء تلك المنظومة.