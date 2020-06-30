شكرا لقرائتكم خبر عن «شاكر»: إضافة 27 محطة إنتاج طاقة كهربائية خلال 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القطاع يعمل حاليًا على تدعيم وتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء خاصة في ضوء القدرات الكبيرة التي يتم انتاجها حاليا للوصول للمستوي العالمي في تقديم خدمة توصيل التيار الكهربائي للمواطن والمستثمر على حد سواء.

وأضاف «شاكر» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه بلغت إجمالي القدرات الكهربائية المضافة من نهاية عام 2014 حتى نهاية عام 2019 إلى أكثر من 28 جيجاوات تتمثل في 27 محطة إنتاج طاقة كهربائية، بالإضافة إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية أي ما يعادل 13 ضعف قدرة السد العالي، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

وقد نجح قطاع الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين لتنفيذ 3 محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في كل من بني سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، وقد انخفض معدل استهلاك الوقود بعد دخول المحطات الثلاثة العملاقة، كما تم الانتهاء من التشغيل التجاري لجميع قدرات مجمع الطاقة الشمسية ببنبان بإجمالي قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات في نوفمبر 2019 باستثمارت بلغت حوالي 2 مليار دولار.