شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: الرسول أول من تحدث عن تجديد الخطاب الديني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف، إن بداية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتجديد الخطاب الدينى كانت انطلاقة في الدعوة لبناء فكر دينى وسطى، لافتًا إلى أن قضية التجديد لازمة وحتمية وواجب من أهم واجبات الوطن، ووجه التحية والتهئنة للشعب المصري بمناسبة ذكرى 30 يونيو.

وقال أبوعمر، في تصريحات لبرنامج «هذا الصباح»، عبر شاشة إكسترا نيوز، إنه لو كان الدين لا يحتوي على التجديد لما كان مناسبا للحياة، منوهًا بأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وليست لوقت محدد فقط، مشيراً إلى أن من تحدث عن التجديد هو صاحب الدعوة نفسه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

واستشهد بالحديث الشريف، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، «إنما الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها»، موضحًا أن الرسول تحدث عن تجديد الدين، وأكد أن كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم في تجديد الدين يقصد بها إزالة كل ما يتعلق به من أفكار خاطئة وتوضيح المقصد الإسلامي الصحيح الذي يدعو للسلام ولا يدعو للإرهاب والعنف.