شكرا لقرائتكم خبر عن كسر بخط مياه الشرب الرئيسي المغذي لمدينة القصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، وقوع كسر مفاجئ بالخط الرئيسي لمياه الشرب المغذي للرافع الشمالي بمدينة القصير مما نتج عنه تأخير مناوبة الضخ بالمدينة يوما لكل مناوبة. وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر في بيان لها، أن فرق الصيانة التابعة للشركة تجري عملية إصلاح الكسر لعودة ضخ المياه مرة أخرى للمدينة عقب عملية الإصلاح، مناشدة المواطنين ترشيد استهلاك المياه. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 66,754

تعافي 17,951

وفيات 2,872

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