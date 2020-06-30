شكرا لقرائتكم خبر عن طبقًا لبرتوكول «الصحة».. توصيل العلاج لحالات العزل المنزلي بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام العميد إيهاب سراج الدين، رئيس حي الأربعين بالسويس، ومسؤولي إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، وممثل من الأمن الوطني، وياسر البعير مسؤول إعلام المحافظة، بمتابعة توزيع وتسليم شنطة العلاج لحالات العلاج المنزلي لعدد من المخالطين بنطاق حي الأربعين طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.

جاء ذلك بناء على تكليف اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، باستمرارعمل اللجنة الدائمة لإدارة الأزمة بمحافظة السويس بالمرور بصفة مستمرة على المستشفيات للتاكيد على سير العمل وتوفيرالعلاج والالتزام بالإجراءات لحماية المريض والأطباء وهيئة التمريض وتوافر كافة مستلزمات وادوات وملابس الوقاية بالمستشفيات العامة ومتابعة توزيع العلاج المنزلي لحالات المخالطين.

توصيل العلاج المنزلي للمخالطين بالسويس