شكرا لقرائتكم خبر عن لايف الخليج 365.. قصر البارون يفتح أبوابه لاستقبال الجمهور بعد التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول ”الخليج 365”، فى لايف جديد افتتاح قصر البارون للزيارة أمام الجمهور، بعد أن افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسميا أمس.

وتجولت كاميرا الخليج 365 داخل قصر البارون والذى شهد عملية ترميم شاملة بتكلفة 100 مليون جنية ساهمت فيها الحكومة البلجيكية بمنحة تبلغ 15 مليون. وأظهرت عملية الترميم ما يتميز به القصر من طراز مستوحى من العمارة الهندية، والذى شيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، "20 سبتمبر 1852 - 22 يوليو 1929"، والذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس.

وقصر البارون مسجل بعداد الآثار الإسلامية ويتبع منطقة آثار شرق القاهرة، وهو قصر تم بناؤه على طراز العمارة الهندية، أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.

وسيشمل القصر مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسامات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حى مصر الجديدة (هليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكى تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة فى تلك الفترة الزمنية المميزة.

وإليك تفاصيل تذكرة دخول القصر للمصريين والأجانب:-

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1- تم تحديد تذاكر زيارة القصر لتكون فى متناول الجميع، وبالنسبة للاجانب وغير المصريين ستكون التذكرة بواقع 100 جنية للاجنبى و50 للطالب الأجنبى.

2- وللمصريين ستبلغ التذكرة 20 جنية و10 للطلاب.

3- كل المصريين فوق سن ال 60 سنة يسمح لهم الزيارة مجانية ببطاقة الرقم القومى.

4- وتتضمن التذكرة الخارجية زيارة القصر و الحدائق الخارجية، وعربة الترام ماعدا منطقة البانوراما (السطح).

5- وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على فتح منطقة البانوراما (السطح) الخاصة بقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة للزيارة وذلك بتذكرة موحدة ومنفصلة عن تلك الخاصة بزيارة القصر.

6- تبلغ تذكرة زيارة السطح فقط سعر موحد 50 جنيه مصري للزائر الأجنبي و 20 جنيه للزائر المصري.