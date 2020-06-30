شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تعليم القاهرة تعتمد موازنة 2021.. ومكافأة الامتحانات 200 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، موازنة المديرية والإدارات التعليمية لعام 2021، مشددا على المختصين بالإدارات التعليمية سرعة صرف مستحقات العاملين والالتزام بالتعليمات المالية للموازنة العامة للدولة.

وبدوره أكد محمد الحسينى مدير عام الشئون المالية والإدارية على الإدارات التعليمية تنفيذ ما جاء بالتأشيرات الخاصة بموازنة المديرية والإدارات التعليمية والالتزام باللوائح والقوانين كما بشر المعلمين والعاملين، بأنه تم إدراج مكافآت الامتحانات 200 يوم بهذه الموازنة، مطالبا الإدارات سرعة صرف المستحقات، مشيرا إلى أن المديرية علي تواصل دائم بالإدارات وكافة الجهات للعمل للصالح العام.

ووجهت علا على مدير إدارة الموازنة، جميع الادارات التعليمية المختصين بالموازنة والشئون المالية الالتزام بالتواصل الدائم والمستمر مع المديرية والتوجه الي إدارة الموازنة لتذليل العقبات والعمل على حلها في اي موقف .

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كان محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أكد أن المديرية تنفذ خدمة الشباك الواحد للتواصل مع الجمهور والرد على استفسارات المعليمن وأولياء الأمور، حيث أجرى عدد من المقابلات مع أولياء الأمور واستمع لطلباتهم و شكواهم أمام مبنى المديرية.

وقال محمد الحسينى، مدير عام الشئون المالية والإدارية، إنه سيتم توظيف الموارد البشرية لخدمة العملية التعليمية ككل وعدم دخول الجمهور منعاً للتكدس تنفيذاً للقرارات واتخاذا للإجراءات الاحترازية وحرصاُ على صحة وسلامة الجميع، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من جائحة كورونا كما نفعل خدمة الشباك الواحد للرد على كافة الاستفسارات، بينما تتواجد القيادات والعاملين بفناء المديرية للرد على الجميع وقامت المديرية بإنشاء مظلات للوقاية من أشعة الشمس.