شكرا لقرائتكم خبر عن صيادلة القاهرة: وعود بتيسير صرف دعم مصابى كورونا من اتحاد المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إنه تواصل مع الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لاتحاد نقابات الامهن الطبية، أكد تفهمه لاستياء الصيادلة من تصرفات بعض أعضاء الاتحاد من وضع عراقيل أمام باقى أعضاء المهن الطبية، بخلاف الأطباء، لصرف الدعم النقدى المُحدد من قبل الاتحاد لأعضاء نقابات "الأطباء، الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، بواقع 20 ألف جنيه للمصابين بفيروس كورونا، و50 ألف جنيه لأسر الشهداء.

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وأوضح الشيخ، أن الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، أبدي استيائه أيضا من ذلك، ووعد بتيسير صرف الدعم للمستحقين، وإصدار توجيهات بصرف الدعم للمستحقين بدون وضع الشروط التعجيزية، مطالبا كل من تقدم ولم يصرف له الدعم النقابى، أن يُرسل بياناته له، وبدوره سيوجه تلك البيانات إلى أمين اتحاد المهن الطبية لاتخاذ اللازمة.

كان قد خاطب الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، الدكتور حسين خيرى رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، مشيرا إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى من الصيادلة بشأن ما يلقوه من تعنت فى صرف دعم الاتحاد للمصابين بالكورونا تارة، بطلب ختم النسر، وتارة تقرير من جهة العمل وتارة بطلب برنت تأمينات لمن يعملون فى صيدليات وتارة إثبات ممارسة العمل لمن هم فوق سن المعاش، مما يعد تعنت فى صرف الدعم للصيادلة مقارنة بالأطباء وتمييز فى المعاملة بين أعضاء الفريق الطبى الواحد.