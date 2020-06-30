شكرا لقرائتكم خبر عن "ثورة 30 يونيو".. هاشتاج يتربع على عرش ترندات تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال هاشتاج "ثورة 30 يونيو"، على رأس قائمة الترندات، والأكثر تداولا على موقع "تويتر"، وذلك احتفالا بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، التى خلصت المصريين من حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمدة عام، حيث أجمع المصريون على "تويتر"، على أهمية ثورة 30 يونيو العظيمة فى تاريخ مصر، ودورها في الحفاظ على الهوية المصرية، التي كادت جماعة الإخوان أن تطمسها، وقد شارك في الهاشتاج، الآلاف من المصريين والعرب.



أحد رواد تويتر

أحد رواد تويتر، نشر صور للرئيس عبد الفتاح السيسى، وصورا من مظاهرات 30 يونيو، وعلق عليها، "فاكر لما تقولي تعالي .. يبقى انا هجري وراك .. يعني انا معاك .. روح اجري بعيد واهرب انت من الاخوان .. يعني انت جبان .. هتعيش حيران .. ترجع تاني تقولي .. هدمر هقتل ابنك هناك ..هقولك هستناك .. الجيش المصري كله واقف صف وقوة كمان .. اجري مع الخرفان .. خليك مع أردوغان .. يمكن تفهم حاجة انك خاين جبان"



أيمن



ثورة الـ 30 من يونيو

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من جانبه قال محمد عيد "ثورة 30 يونيو .. العملية الجراحية التي استأصلت ورم الإرهاب والفساد قبل أن يلقي بالوطن في التهلكة"، وقال أيمن "تحية إلى الشعب المصرى الذي أعلن فى ثورة 30 يونيو رفضه للاستبداد والتطرف وتطلعه نحو المستقبل، أسقطت احتلال الإخوان لمصر، وكشفت عن الوجه القبيح للجماعة الإرهابية أمام العالم"



إسلام جمال



محمد عيد

أما اسلام جمال فعلق بصورة من الثورة، وقال "كل سـنه و الــمصريين بخــير بمــناسبة ذكرى انقاذ مصر من النفق المظلم"