شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: التوسع فى إنتاج شتلات التين والزيتون واللوز لدعم مزارعى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبدالله زغلول، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمحطات البحثية بوزارة الزراعة، ضرورة التوسع في إنتاج الشتلات مثل التين والزيتون واللوز لدعم صغار المزارعين في محافظة مطروح فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء بدعم المزارعين في المناطق الصحراوية.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور عبدالله زغلول، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمحطات البحثية والمشروعات أنشطة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ومركز البحوث التطبيقية رافقه المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية بالقصر.

وشملت الزيارة بتفقد أعمال التطوير الحالية للبنية التحتية بالمبني الرئيسي لمركز التنمية، وصوب إنتاج الشتلات التي تضم أكثر من 50 ألف شتلة زيتون سيتم توزيعها مجانا على المزارعين خلال الموسم القادم دعما من مركز بحوث الصحراء والتي يقوم على تنفيذها خبراء مركز البحوث التطبيقية.

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كما تفقد "زغلول" التجارب البحثية الخاصة بالتين الشوكي والصبار وأشجار الجوجوبا كنوع من الأشجار التي يستخرج منها بعض الزيوت واشار الى ضرورة الاستفادة من تلك التجارب مع تطبيقها لدي المزارعين من فوكه حتى السلوم لنشرها حيث تتأقلم مع نقص المياه في ظل الطبيعية الصحراوية .

وصوب إنتاج شتلات البيانكم التي يقوم مركز التنمية المستدامة بنشره لأول مرة في محافظة مطروح حيث تم إنتاج 40 ألف شتلات سيتم زراعتها بواحة سيوة ضمن برتوكول تعاون بين مركز التنمية المستدامة ومحافظة مطروح ممثلا في مديرية الزراعة، وتفقد أعمال التطوير داخل مقر معاصر الزيتون ضمن خطة الإحلال والتجديد التي يشهد المركز مع أعمال الصيانة للمعاصر لاستقبال موسم جني ثمار الزيتون من مزارعي مطروح.

وأيضا مزرعة الإنتاج الحيواني التي تقوم على إنتاج السلالات الأغنام البرقي التي تشتهر بها محافظة مطروح وقد أشار زغلول إلى ضرورة تبادل الكباش المحسنة مع الجهات البحثية والمحطات الأخرى بمركز بحوث الصحراء كنوع من إنتاج سلالات جيدة وكذلك دعم المربين بمحافظة مطروح بالكباش البرقي لتحسين السلالات.