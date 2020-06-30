إنفوجراف .. أغذية تضاف للوجبات الأساسية لتقوية المناعة لمواجهة عدوى كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان علي فيسبوك إنفوجراف يتضمن أغذية يمكن إضافتها للوجبات الأساسية أو تناولها بين الوجبات لتقوية المناعة منعا لعدوي كورونا.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أكدت أنه تم تشكيل لجنة فنية لإدارة ملف التبرعات الواردة إلى وزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها علي أن تستغل بشكل جيد في خدمة المرضى.

ويترأس اللجنة اللواء وائل الساعي، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، وتضم في عضويتها كل من الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور محمد حسنين، رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، ومحمد رمضان علي، مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد أن مهام اللجنة تشمل إدارة ملف التبرعات وتحديد أوجه الصرف بناءً على الاحتياجات الفعلية، مضيفة أن اللجنة ستضم عضوين ممثلين عن وزارة التنمية المحلية للانضمام لتلك اللجنة، للتنسيق مع المحافظات ومديريات الشئون الصحية، لتوحيد الرؤى لتعظيم الاستفادة من أوجه الصرف، بما يحقق الاستخدام الأمثل للتبرعات وتحصيل مردودها بتقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى.

Advertisements

وقالت الوزيرة : هناك خطة مقترحة للاستفادة من التبرعات الواردة لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية، وتطويرها بشكل مستدام لمواجهة فيرس كورونا، والتصدي لأي أوبئة أخرى، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء