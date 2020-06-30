شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 587 ألف و 844 مواطن بالتأمين الصحى وفتح 179 ألف ملف أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأست الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا لهيئة الرعاية الصحية الشاملة بمبنى هيئات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.

يأتى ذلك بالتزامن مع مرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد فى شهر يوليو عام 2019.

وخلال الاجتماع هنأت الوزيرة الحضور والشعب المصرى كافة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي تزامنت مع ذكرى تدشين مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكدة أن ذلك المشروع يعد نتاج رؤية القيادة السياسية للاستثمار فى بناء الإنسان المصرى، خاصة فى القطاع الصحى، الذى أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتمامًا غير مسبوق فى تاريخ مصر الحديث.

وأشارت الوزيرة إلى أن نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل يعد انتصارًا لتحقيق إحدى أهداف منظمة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة فى التغطية الصحية الشاملة.

وأوضحت الوزيرة أن عدد المسجلين بالمنظومة فى محافظة بورسعيد بلغ 587 ألفًا و 844 مواطنًا منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل فى محافظة بورسعيد فى شهل يوليو من العام الماضى، مضيفة أنه تم فتح 179 ألفًا و 181 ملف أسرة إلكترونيًا بالمنظومة.

وأضافت الوزيرة أن عدد المنشآت الصحية المنضمة للمنظومة فى بورسعيد بلغ 31 وحدة صحة طب أسرة و 8 مستشفيات، كما تم إجراء أكثر من 20 ألف عملية جراحية داخل مستشفيات المنظومة.

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وافتتح الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، ورئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحى الشامل، جلسة مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتورة هالة زايد، لاستعراض محاور الهيئة من تقديم الخدمة الطبية ومحاور الجودة والاعتماد والمحور المالى والمطالبات والتدريب ورفع كفاءة العاملين، بالإضافة إلى التحول الرقمى وتوفير الأدوية والمستلزمات ومتابعة البنية التحتية وأعمال التطوير ومحور الرقابة والمتابعة و احصائيات التشغيل ومتطلبات المستشفيات.

وخلال الجلسة وجهت الوزيرة بإدراج البحث العلمى والبعثات العلمية خارج مصر ضمن محور التدريب ورفع كفاءة العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث تقوم الهيئة بدعم القوى البشرية من الأطباء والتمريض والإداريين من خلال تحمل التكلفة المالية للدورات التدريبية والبعثات التعليمية التي تَقدُم كافة القوى البشرية للحصول عليها، بما يساهم في تطوير المنظومة بشكل مستمر.

وأكدت الوزيرة أنه على الرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن منظومة التأمين الصحي الشامل استمرت في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، من خلال منظومة متكاملة مستقلة من النواحي المالية والإدارية والقوى البشرية، مشيرة إلى الانتهاء من كافة الاستعدادات وبدء التشغيل التجريبي لإطلاق المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى الخمس بداية من الأقصر وجنوب سيناء والإسماعيلية ثم أسوان والسويس تباعًا حتى نهاية العام الحالي.

وسلم الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية درع الهيئة، للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، موجهًا الشكر إليها لدعمها الدائم لهيئة الرعاية الصحية الذي ساهم في استمرار المنظومة ونجاحها رغم كل التحديات، كما أهدت الوزيرة درع الهيئة للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لدوره الكبير في مساندة المنظومة بالمحافظة.

ومن جانبه أعرب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن فخره بكون محافظة بورسعيد من أوائل المحافظات التي شهدت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم وضع البنية التحتية للخدمة الطبية المقدمة، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنه بفضل مجهودات وزارة الصحة والسكان، ومشروع التأمين الصحي الشامل استطاع المريض الحصول على الخدمة الطبية اللائقة خلال جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الغضبان أن أهالي محافظة بورسعيد يتلقون الرعاية الطبية على أعلى مستوى بمستشفيات التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن المواطن لم يعد بحاجة للسفر إلى محافظة أخرى لإجراء عملية جراحية، حيث نجحت المنظومة إجراء العديد من العمليات الدقيقة داخل محافظة بورسعيد.