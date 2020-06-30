شكرا لقرائتكم خبر عن وزيـر الصناعـة العراقى يبحـث مـع سفير مصر لدى بغداد مستقبل التعاون الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقـى وزير الصناعة والمعادن العراقى منهـل عزيـز الخبـاز في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء، سفير مصر لدى العراق عـلاء موسـى والوفد المرافق له حيث ناقش الجانبان سُبل تعزيز العلاقات المشتركة والتعاون الصناعي بين العراق ومصر بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقيـن.

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وأكـد الوزير العراقى خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التي تربط العراق ومصر ، مشيراً إلى توجه وزارة الصناعة والمعادن العراقية نحو الإنفتاح على دول الأشقاء والجوار ودول العالم الأخرى للإستفادة من التجارب الصناعية الناجحة لديها في تأسيس مشاريع صناعية وتوطين صناعات جديدة لتطوير القاعدة الصناعية في العراق، مبدياً في ذات الوقت رغبة الوزارة بتطوير التعاون والعمل المشترك مع جمهورية مصر في شتى المجالات الصناعية من خلال عقد شراكات وإتفاقات حقيقية وناجحة بين الشركات العراقية ونظيراتها المصرية بمايحقق مكاسب اقتصادية لكلا البلديـن.

مـن جانبـه أكد السفير المصري رغبة وحرص القاهرة للتعاون مع العراق وإستعداد الشركات المصرية للعمل المشترك مع نظيراتها العراقية ، مبدياً إستعداده الكامل والجاد للتنسيق والتواصل لتحقيق هذا التعاون وبمايصب في مصلحة البلدين الشقيقيـن.