فيديو جراف.. جامعة حلوان تكشف تعليمات الوقاية من كورونا خلال امتحانات الفرق النهائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت جامعة حلوان فيديو جراف يكشف تفاصيل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال امتحانات طلاب الفرق النهائية بالجامعة ويتضمن تعليمات للطلاب لاتباعها أثناء فترة انعقاد الامتحانات .
وأظهر الفيديو مجموعة من التعليمات للطلاب والتى تدور حول حضور الطلاب قبل موعد انعقاد لجنة الامتحانات بساعة على الأقل ، وكذلك أنه يجوز للطلاب الذين لا يرغبون فى أداء الامتحانات التقدم باعتذار لمجلس الكلية يشمل الاعتذار عن جميع المواعيد وفى المواعيد المقررة بالكليات ، كما أنه يمكن تقديم اعتذار فى الحالات الطارئة والمرضية ولا يعد الاعتذار رسوبا فى هذه الحالات .
وأوضح الفيديو انه لا يجوز دخول الحرم الجامعى بدون ارتداء الكمامات الطبية كما أنه سيتم قياس درجة الحرارة عند مداخل الكليات ، وأنه على اى طلاب تظهر عليه أعراض مرضية ابلاغ الطبيب المتواجد بمداخل الجامعة وعلى كل طالب أن يصطحب معه الأدوات التى يحتاجها من اقلام وآلة حاسبة ومسطرة وغيرها ، ويتم توقيع فى كشف الحضور بالقلم الخاص للطالب ، وعلى كل طالب أن يصطحب معه المستلزمات الشخصية التى قد يحتاجها مثل زجاجة مياه أو وجبة خفيفة .
وكشف الفيديو أنه سيتم تقليل المسافة بين الطلاب بحيث لا تقل المسافة بين كل طالب وزميله عن مترين ، والالتزام بارتداء الكمامة قبل الامتحان وبعده وحتى العودة للمنزل ، وكذلك الالتزام بتعليمات الأمن الجامعى بمغادرة الجامعة بعد الامتحان مباشرة .
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