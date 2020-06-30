شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: لجنة دراسة موقف المؤسسات الصحفية من العلاوات الخاصة تنتهى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، كلاً من الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومجدى البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام بحضور سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدة موضوعات تتعلق بأوضاع الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية والهيئات التابعة لها

واستعرض نقيب الصحفيين مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين نقابة الصحفيين ووزارة التضامن الاجتماعى على رأسها قواعد استحقاق الصحفيين ممن بلغوا سن المعاش منذ عام 2006 وحتى الآن لمتجمد العلاوات الخاصة.

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من جانبها أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة ممثلة فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حريصة على مصالح أصحاب المعاشات بشكل عام ولا يمكن ان تسمح بالحاق أى ضرر بأصحاب المعاشات وكذلك تطبق القانون فيما يخص قواعد استحقاق العلاوات الخمس.

وأحالت وزيرة التضامن دراسة موقف استحقاق الصحفيين للعلاوات الخاصة للجنة فنية والقانونية بهيئة التامينات الاجتماعية لمراجعة كل الحالات المتضررة من المؤسسات الصحفية ستنعقد الأسبوع القادم وسيتم إطلاع نقيب الصحفيين على نتائج اجتماعاتها فيما يخص موقف المؤسسات الصحفية، مؤكدة على أن الوزارة حريصة على أن يحصل كل الصحفيين على حقوقهم ويستفيدوا من كافة الامتيازات المتاحة وفق القانون تقديراً لدورهم التنويري واعلاءاً لدور هيئة التأمينات التي ترعى مصالح أصحاب المعاشات.