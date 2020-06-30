شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سور مجرى العيون يعود لمكانته التاريخية من جديد.. شاهد أعمال التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365”، بدء أعمال تطوير المرحلة الأولى لمشروع تطوير سور مجرى العيون ومنطقة المدابغ، بالقاهرة، والتي تقع خلف السور بامتداده من فم الخليج حتى ميدان السيدة عائشة، وذلك بعد إخلاء المنطقة من المظاهر العشوائية ونقل المدابغ لمدينة الروبيكى وإزالة عدد من المناطق العشوائية مثل عزبة المدابغ واكشاك أبو السعود، وغيرها، بإجمالى مساحة 90 فدانا بمصر القديمة تقريبا.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 16 فدان وستكون بجوار سور مجرى العيون، خلف السور مباشرة، بمصر القديمة، والتى تشمل تنفيذ مطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وفندق، ومسرح مفتوح، ومساحات خضراء.

وبدأت هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، من خلال إحدى شركات المقاولات، إنشاء سور من الصاج، ليحيط بـ16 فدان وذلك بعد الانتهاء من رفع مخلفات الهدم، كما تم البدء في أعمال الرفع المساحى للمنطقة وحفر الأساسات الخاصة بمنشآت المرحلة الأولى .

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وتشمل أعمال المرحلة الأولى الجارى تنفيذها، إنشاء منشآت على الطراز الإسلامى القديم، من بينها أسواق متنوعة تشمل منتجات الحرف التراثية مثل الخيامية والمغربلين والصاغة والنحاسين وغيرها من المنتجات التى اشتهرت بها القاهرة التاريخية، بالإضافة إلى الأسوق المتنوعة الأخرى، كما سيتم إنشاء منطقة للمسرح والفنون بها مسرحين أحدهما مكشوف ودور للسينما، وسيكون على الشكل الإسامى بالإضافة إلى إنشاء نافورات تزينه المنظر الجمالى، كما سيتم إنشاء خان للحرف اليدوية، وفنادق بنظام استوديوهات ومقاهى ومطاعم ومناطق ترفيهية بالإضافة إلى تنوع المطاعم التي سيتم انشاءها وسيكون أغلبها مطاعم مصرية بجانب المطاعم الأخرى.

ومن المقرر أيضا أن يتم استخدام منطقة الفنون والثقافة في معارض، وعروض فلكلورية، وقاعات للتدريب ومكتبة عامة ومركز لإحياء الموسيقى التقليدية والانشاد الدينى، وساحة للعروض المسرحية والترفيهية .