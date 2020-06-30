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شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يواصلان نداءات التضامن العالمى لتخفيف معاناة المتضررين من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، نداءات التضامن العالمى من أجل تخفيف معاناة المتضررين من جائحة كورونا، والتضرع إلى الله أن يكشف برحمته هذه الجائحة عن العالمين.


جاء ذلك فى اتصال هاتفى، اليوم الثلاثاء، ناقش خلاله الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان الجهود المشتركة لدعم السلام العالمى ووقف الحروب وترسيخ الأخوة الإنسانية، حيث اتفقا على مواصلة نداءات التضامن العالمى من أجل تخفيف المعاناة عن المتضررين.


وقال الإمام الأكبر فى تدوينة على صفحته الشخصية على موقعى (فيسبوك) و(تويتر)- "سعدت اليوم باتصال مع أخي البابا فرنسيس بابا الفاتيكان تناولنا الجهود المشتركة لدعم السلام العالمي ووقف الحروب وترسيخ الأخوة الإنسانية واتفقنا على مواصلة نداءات التضامن العالمي من أجل تخفيف معاناة المتضررين من جائحة كورونا ودعونا الله أن يكشف برحمته هذه الجائحة عن العالمين".

كان فضيلة الإمام الأكبر قد وقع مع البابا فرنسيس فى أبوظبى فى 4 فبراير 2019 «وثيقة الأخوة الإنسانية» التى تهدف إلى تعزيز العلاقات الإنسانية وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب بجانب التصدي للتطرف وسلبياته، فى حدث تاريخى حضره أكثر من 400 شخصية بارزة من علماء الدين وشخصيات ثقافية وفكرية من مختلف دول العالم.

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