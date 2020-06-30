وزير النقل يطالب شركة المترو عدم التساهل فى غرامات عدم ارتداء الكمامة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس كامل الوزير، وزير النقل قيادات شركة المترو بعدم التساهل فى تطبيق الغرامات على المخالفين لقرار ارتداء الكمامات الطبية خلال استقلال وسائل النقل الجماعى وعلى رأسها مترو الأنفاق ضمن إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا، وشدد على عدم السماح لأى راكب بالدخول للمحطات أو استقلال خطوط المترو بدون ارتداء كمامة مع تطبيق غرامة الـ4 آلاف جنيه على المخالفين، والتأكيد على توفير الكمامات للبيع بشبابيك المحطات للراغبين.

واصلت شركة المترو أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطاراتضد كورونا، مع بث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين والمتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم ارتداء الكمامات باستمرار.

كانت شركة المترو أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.