دون الحاجة لأدوية.. الصحة تنشر قائمة بأغذية تضاف للأطعمة لتقوية المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، قائمة بالأغذية التي يمكن إضافتها للوجبات الصحية لتقوية المناعة، والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في منشور توعوي، إن الأغذية الغنية بفيتامين "ج" وفيتامين "سي" مثل: الموالح كالبرتقال، اليوسفي، الليمون، الفراولة، الجوافة، الفلفل الحلو الملون، وبعض الخضروات مثل البروكلي والسبانخ.

كما أن الأغذية الغنية بفيتامين "أ" مثل: الجزر والبطاطا الحلوة، الطماطم، الكبدة، القرع العسلي، المانجو، الحرنكش، والخضروات الورقية الداكنة مثل الجرجير والسبانخ.

وللحصول على فيتامين "د"، وجهت الوزارة بالاهتمام بالتعرض لأشعة الشمس يوميا من 10 : 15 دقيقة لأن ذلك يساعد على تكوين فيتامين "د" في الجسم، مما يقوي المناعة ويساعد على الحفاظ على صحة العظام.

كما أن الأغذية الغنية بالزنك تشمل: اللحوم الحمراء ولكن بكميات قليلة، البقوليات مثل الحمص والعدس والفول، حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزنك، وكذلك من منتجات الألبان والبيض والمكسرات.