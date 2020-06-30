الحياة تعود إلى المطارات غدًا.. انطلاق الرحلات التجارية بعد توقف 3 أشهر بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الطيران المدني اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الركاب والعاملين مع استئناف حركة الطيران المنتظم، موضحًا أن مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي جاهزة تمامًا لاستئناف حركة السفر بشكل كامل.

يأتي ذلك في إطار بدء عودة الحياة الطبيعية إلى المطارات المصرية، غدًا الأربعاء؛ حيث يتم استئناف الحركة الجوية بشكل طبيعي في صالات السفر والوصول بعد توقف دام 3 أشهر؛ بسبب انتشار وباء كورونا، الذي تسبب في خسائر تقدر بنحو 355 مليار دولار لمختلف شركات الطيران على مستوى العالم، وتسبب في إفلاس جزء كبير منها.

وتنطلق أولى الرحلات من مطار القاهرة الدولي غدًا وسط إجراءات احترازية كبيرة في جميع مراحل السفر، وشركاتها وهيئاتها التابعة، لعودة الرحلات الجوية الدولية بشكل منتظم من وإلى مصر، وذلك بتطبيق عدد كبير من الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطارات أو على الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

ودعا وزير الطيران المدني العاملين بمواقع العمل المختلفة؛ خصوصًا الصفوف الأمامية، إلى تقديم كل التسهيلات والمساعدات اللازمة للمسافرين والتنسيق المستمر مع كل الجهات العاملة بمطار القاهرة والمطارات الإقليمية؛ لتيسير إجراءات السفر ومنع التكدس وتذليل كل الصعوبات والرعاية اللازمة للمسافرين؛ لجعل تجربة سفرهم أكثر راحة وأماناً.

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وأشار رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إلى أنه تم تثبيت علامات إرشادية على مداخل الصالات وتركيب كاميرات قياس الحرارة على مداخل الصالات، منوهًا بأنه يتم إخضاع الركاب لقياس درجة الحرارة والخضوع لنقاط التعقيم واستخدام المطهرات اللازمة؛ للتطهير من خطر الإصابة بفيروس كورونا قبل دخول الصالات لإنهاء الإجراءات.

وقررت شركة مصر للطيران تشغيل رحلاتها إلى أكثر من ٢٩ نقطة مباشرة خلال الخطة التي وضعتها الحكومة لعودة حركة الطيران بالمطارات.

وقال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه سيتم تشغيل رحلات إلى ١٧ نقطة بقارة أوروبا، و٤ نقاط بقارة إفريقيا، و٤ نقاط بالخليج والشرق الأوسط، و٣ نقاط بأمريكا الشمالية، وإلى مدينة جوانزو بالصين.

وأضاف زكريا: حرصت الشركة على توفير جميع سبل الراحة والأمان لركابها في جميع خطوات إجراءات سفرهم؛ ابتدءًا من حجز تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني أو مركز الاتصالات والاستعدادات التي تمت داخل المطارات؛ للحفاظ على توفير مسافات آمنة بين الركاب المسافرين، وعلى جميع طائراتنا المزودة بأنظمة لتنقية الهواء من الفيروسات والبكتيريا وتجديد الهواء داخل مقصورة الطائرة، وكذلك الوجبات المغلفة وحقيبة المستلزمات الوقائية التي سيتم توزيعها على الركاب، بالإضافة إلى اهتمام الشركة بتزويد موظفيها بجميع المستلزمات الوقائية المناسبة.