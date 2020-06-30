استخراج 40 طن مخلفات.. 10 معلومات عن مبادرة "لتحضر للأخضر" بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أجرت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، حملات لتنظيف قاع البحر أمام السقالات بمحافظة البحر الأحمر، خلال شهر يونيو الجاري، احتفالاً بيوم البيئة العالمي، وذلك بالتعاون مع قطاع محميات البحر الأحمر وجمعية الحفاظ على البيئة البحرية "هيبكا".

تأتي الحملة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومبادرة "إتحضر للأخضر"، و بالتنسيق مع الدكتورة ياسمين فـؤاد وزيرة البيئة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وذلك بالتزامن مع استئناف السياحة الوافدة إلى مصر غدًا الأربعاء.

ويرصد الخليج 365 10 معلومات عن الحملة كالتالي:

- المبادرة تأتي بالتعاون مع قطاع محميات البحر الأحمر وجمعية الحفاظ على البيئة البحرية "هيبكا" لتنظيف قاع البحر أمام السقالات بالمحافظة.

- استمرت حملة تنظيف قاع البحر بمحافظة البحر الأحمر لمدة 8 أيام.

Advertisements

- بدأت الحملة يوم 19 يونيو الجاري في مدينة الغردقة ثم انتقلت لمدينة سفاجا وانتهت بمدينة مرسى علم.

- استخرجت الحملة خلال المدة المذكورة أعلاه نحو 40 طن من المخلفات البحرية من قاع البحر الأحمر.

- الحملة تأتي كجزء من عدة حملات نظمتها الغرفة في عدة مواقع غوص والسقالات العاملة في مدينة شرم الشيخ، دهب وطابا كجزء على مدار 10 أيام.

- تأتي الحملة في إطار الإحتفال باليوم العالمي للمحيطات الذي وافق الثامن من شهر يوليو ونتج عنه رفع ما يقدر بـ300 شكارة من المخلفات.

- تهدف الحملة إلى حماية البيئة البحرية ولفت النظر لأهمية هذه القضية ونشر الوعي البيئي للحفاظ على البحر الأحمر كمقصد للسياحة المستدامة ومصدر للدخل القومي و كأحد أجمل المقاصد السياحية التي تبهر الزائرين من مختلف أنحاء العالم.

- نظمت غرفة الغوص هذه الحملات باشتراطات صحية وقائية وبالحد من عدد المشاركين في الحدث للحفاظ على الإجراءات الوقائية وسلامة جميع المشاركين.