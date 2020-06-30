النيابة الإدارية تعلن موعد أداء المعاونين الجدد لليمين القانونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: حددت النيابة الإدارية التاسعة صباح 5 يوليو المقبل، لأداء المعاونين الجدد اليمين القانونية. وذكرت النيابة الإدارية في منشور حصل الخليج 365 على صورة منه، أن أداء اليمين سيكون بمقر وزارة العدل في لاظوغلي بحي عابدين. وشددت النيابة الإدارية على المعاونين الجديد الالتزام بالزي الرسمي الكامل، وارتداء الكمامة الطبية، وإحضار بطاقة الرقم القومي. وكان الرئيس السيسي صدق على قرار بتعيين 210 معاونين جدد بهيئة النيابة الإدارية.

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