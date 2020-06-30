شرطة النقل والمواصلات تشن حملات لإزالة الإشغالات بمحيط محطات مترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملة أمنية مُكبرة، استهدفت إزالة جميع الإشغالات والباعة الجائلين المتواجدين على مداخل ومخارج محطات مترو الأنفاق وداخل عربات المترو لمنع التكدسات والزحام.
أسفرت الحملة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي ساهمت في إعادة سيولة الحركة المرورية وحركة المشاة على جميع مداخل ومخارج المحطات.
ولاقت تلك الحملة ردود أفعال إيجابية لدى جمهور الركاب.
يأتي ذلك استمرارا للحملة الانضباطية التي تقوم بها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط محطات مترو الأنفاق لمنع التكدس.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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