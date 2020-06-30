محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: قامت مديرية أمن القاهرة بتأمين تنفيذ قرار إزالة سوق "الخميس" بمنطقة المطرية وإغلاقه بصورة نهائية، وبدء تسكين الباعة في السوق الحضاري الجديد بميدان المسلة بهدف تطوير الميدان بوصفه أحد الشرايين المرورية الهامة بالعاصمة، وتطوير محاور المطرية المؤدية إلى طريق بنها الحر وطريق روض الفرج. وقد تم الانتهاء من أعمال الإخلاء والإزالة بسوق "المطرية" القديم بنسبة 80 % وتم تسليم 400 بائع الباكيات الخاصة بهم بسوق المطرية الجديد "المسلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: الانتهاء من إزالة سوق "المطرية" بنسبة 80 % وبدء تسكين الباعة في السوق الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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