مصر | ضبط 8 سيدات لقيامهن بإستغلال الأحداث في التسول بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 8 سيدات لقيامهن بإستغلال الأحداث في التسول بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت رعاية الأحداث من ضبط 8 سيدات، لقيامهن بإستغلال الأحداث فى التسول، بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام مجموعة من الأشخاص 8 سيدات "لخمسة منهم معلومات جنائية، بإستغلال الأحداث فى إرتكاب أعمال التسول وإستجداء المارة بالطريق العام.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهن حال إستغلالهن لمجموعة من الأحداث أنجالهن فى أعمال التسول بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وبصحبتهم (19) طفل "حدث"، وبمواجهة المتهمات إعترفن بنشاطهن الإجرامى فى إستغلال أنجالهن على النحو المشار إليه بغرض الإستفادة المادية.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم إستغلال الأحداث لما لها من آثار إجتماعية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية مقتل الطفلة "فجر أسامة عبدالعال"، على يد عشيق والدتها، في الجيزة، عن تفاصيل رعب اللحظات الأخيرة التي عاشتها الطفلة، والجريمة التي نفذت خلال ثلاث دقائق.

أوضحت التحقيقات، أن الطفلة تعرضت للاختطاف على يد عشيق والدتها، ويدعى "عيد"، في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الجريمة، حيث أخذها القاتل من المنطقة التي تعيش فيها بالطالبية، إلى المنطقة التي يعيش فيها بالمعتمدية في الجيزة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن القاتل الذي يعمل سباك، بعد أن وصل بالطفلة إلى المنزل الذي يعيش فيه، صعد بها إلى الطابق الثاني، وما أن صعدا حتى هجم عليها وخنقها، وقتلها، حيث تمت الجريمة خلال ثلاث دقائق فقط.

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قتل وحرق الطفلة



وأكدت التحقيقات، أن القاتل وضع جثة الطفلة البريئة في برميل، ووضع به "بوتاس"، حيث تحللت الجثة، موضحة أن كاميرات المراقبة رصدت صعوده إلى المنزل مع الطفلة، ورصدت نزوله من دونها.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة اختطاف الطفلة "فجر أسامة عبدالعال"، 12 سنة بمنطقة الطالبية، أن والدة الطفلة تعرف القاتل منذ أكثر من عام.

وأشارت التحقيقات، إلى أن البداية كانت عندما حدث عطل في "السباكة"، في شقة الضحية، فأتى عامل سباكة يدعى "عيد"، وبدأ في حوار مع والدة الطفلة بشأن السحر والأعمال السفلية، ما جذب الزوجة إليه، وطلبت منه أن يساعدها في فك "سحر" لابنها، ونشأت بينهما علاقة محرمة.

تفاصيل الجريمة



وأوضحت التحقيقات، أنه في يوم الواقعة خرجت الفتاة الساعة الثانية عشر ظهرا، ولم تعد مرة أخرى، وذهبا إلى قسم الطالبية لتحرير محضر باختفاءها، وبعد مراجعة الكاميرات، وجدوا أنها استقلت "توك توك" مع أحد الأشخاص، وتبين أنه "السباك"، فحاولوا التواصل معه واستدرجوه إلى القسم بحجة أنهم يريدون تبرئته من الاتهام الموجه له، فذهب معهم وتم القبض عليه، كما تم القبض على الزوجة بعد إبلاغ زوجها عنها بتهمة الخيانة الزوجية.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في واقعة خطف طفلة وقتلها وتقطيع جسدها على يد سباك بمنطقة الطالبية، بإرسال بقايا الجثة "عبارة عن عظام" للطب الشرعي، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وللتأكد إذا تعرضت للاعتداء الجنسي من عدمه.

حبس المتهم



كما أمرت النيابة، بحبس المتهم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بعد قتلها وأشعل النار في جثتها مستخدما "بشبوري" ثم قطعها بسكين كبير ووضعها داخل برميل معبأ بمادة كاوية "بوتاس" لإخفاء جريمته، وذلك لإنهاء والدة الطفلة العلاقة الغير شرعية التي تجمعهما.