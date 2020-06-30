مصر | ضبط شخصين لقتلهم والد أحدهم بالشرقية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين لقتلهم والد أحدهم بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن الشرقية، من ضبط شخصين لقيامهما بالتعدى بالضرب على والد أحدهما ومقتله وإلقاء جثته بمياه إحدى الترع.

ونجحت في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، بقيام كلٍ من شقيقها من الأب- زوجها "لهما معلومات جنائية"، بالتعدى على والدها "سن 47، تاجر خضروات" بالضرب فأوديا بحياته، وقاما بإخفاء جثته.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المبلغة أقرا بها وإعترفا تفصيليلًا بإرتكابهما للواقعة لوجود خلافات بينهم، حيث قام المتهمان بإستدراج المجنى عليه لمنزل المتهم الأول وعقب وصوله إنهالا عليه بالضرب بـ"قطعة خشبية" حتى فارق الحياة، ثم قاما عقب ذلك بنقله إلى منزل المتهم الثانى بإستخدام سيارة ملاكى "ملك المجنى عليه" وقاما بدفنه بأرض ملحقة بالمنزل، وتخلصا من الأداة المستخدمة بإلقائها بمياه ترعة "فاقوس" بدائرة المركز، وتم بإرشاد المتهمان العثور على جثة "المجنى عليه" بمكان دفنها، وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.