مصر | ضبط شخص لإتجاره بالنقد الأجنبي بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخص لإتجاره بالنقد الأجنبي بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة الأموال العامة،من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية، بالبحيرة.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (صاحب محل لخدمات الحاسب الآلى- مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة)، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من المحل المشار إليه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهداف المذكور وضبطه حال قيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى، وبحوزته (140 ألف جنيه مصرى- 7328 دولار أمريكى- 4865 درهم إماراتى- 115 يورو – 126 دينار كويتى- 100 ريال سعودى- 135 دينار أردني).

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.