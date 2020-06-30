مصر | ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر "الأستروكس" في مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر "الأستروكس" في مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدر "الأستروكس".

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسجل شقى خطر "سرقات عامة"- سائق "له معلومات جنائية"، حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة الثانى"، وبحوزتهما (كمية من مخدر "الأستروكس" وزنت 580 جرام- مبلغ مالى- سلاح أبيض "كتر").

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، حال إستقلاله دراجة نارية "ملكه"، وبحوزته (كمية من مخدر "الأستروكس" وزنت 1،500 كيلو جرام- مبلغ مالي).

جاء ذلك استمرارًا لتكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم وملاحقة وضبط مرتكبيها والعمل على تكثيف المرورات الأمنية لمتابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام المديرية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:

ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته ( 1،667 طن سلع غذائية "كلاوى– كبدة– سجق") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة" )، بقصد رفع أسعارها.

واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" ) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

واثمرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لإستيلائه على مبلغ (5318084) جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الهبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه بالسوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

كما تم القيام بحملة نوعية " لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (254) قضية بإجمالى مضبوطات (35589) عبوة سجائر.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.