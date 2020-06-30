أخبار مصر | حقيقة إصابة قيادي في هيئة السكك الحديدية بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة إصابة قيادي في هيئة السكك الحديدية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بالهيئة القومية للسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة إصابة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدلتا التابعة للهيئة، بفيروس كورونا.

وأوضحت المصادر، أنه تبين إصابة المهندس أشرف العجوز، رئيس الإدارة، وذلك بعد ظهور الأعراض عليه، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة، لافتةً إلى خضوعه للعزل المنزلي لمدة 14 يومًا.

وفي نفس السياق، شدد الفريق كامل الوزير وزير النقل، على قيادات هيئة السكك الحديدية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، ومواصلة التطهير والتعقيم المستمر.

وأشار إلى أهمية ارتداء الكمامات والتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات، لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي، وتم توفير كمامات وقائية للبيع بمكاتب صرف التذاكر وذلك حفاظا على سلامة وصحة الركاب.